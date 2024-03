Venstre vil gøre Ukraine til associeret medlem af EU før optagelse

Det vil tage mange år, før Ukraine potentielt kan blive optaget i EU efter en langvarig optagelsesproces med krævende reformer.

Derfor bør Europa markere sin støtte til det krigshærgede land ved at knytte et tæt bånd i mellemtiden og gøre Ukraine til såkaldt associeret medlem af unionen.

Sådan siger Venstres formand og forsvarsminister Troels Lund Poulsen til Avisen Danmark.

- Det er en måde at give Ukraine et tilsagn om, at vi ikke vil glemme dem, og vi ønsker, at de får en tættere tilknytning til Europa.

Som associeret medlem af EU kan et land få adgang til udvalgte rådsmøder og drøftelser i Det Europæiske Råd som observatør med taleret, men uden at kunne stemme, skriver avisen.

Flere oversøiske lande med tilknytning til Europa er i dag associerede, eksempelvis Grønland.

EU tog i december 2023 beslutningen om at indlede et forhandlingsforløb om medlemskab med Ukraine.

Det ventes at kræve en årelang proces, samt at Ukraine får reformeret sin statsførelse i mere demokratisk retning.

Forud for EU's beslutning om at indlede forhandlingerne med Ukraine udtrykte regeringen, at Danmark er meget positivt indstillet over for medlemskabet.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) afviste dog, at Ukraine kunne få dispensation fra kriterierne for at opnå hurtigere optagelse i unionen.

- Danmark holder fast i, at adgangsbilletten til EU skal udløses fuldt og helt. Men selv om vi ikke sænker barren, vil vi gerne lægge mere økonomi og energi i at springe over den, sagde Lars Løkke Rasmussen i november.

I interviewet med Avisen Danmark pointerer Troels Lund Poulsen, at Ukraine ikke hurtigt kan gennemføre de nødvendige reformer af eksempelvis forfatningsdomstolen på grund af krigen.

Det skal dog ikke betyde, at EU ikke kan tilrette en proces på en "mere smidig måde" end for andre landes vedkommende, mener Troels Lund Poulsen.

