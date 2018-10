Verden ifølge Hella er lidt af en rodebunke

3 stjerner

Hella Joof har skrev en almanak med livskloge og kærlige råd om stort og småt. Det er skiftevis sjovt og seriøst, banalt og dybt, over og under bæltestedet, som livet selv. Men som bog betragtet er det lidt af en rodebunke

Hella Joof er her og der og alle vegne, i regeringens Disruptionråd, i DR’s ”Mads og Monopolet” og de sidste to år også på bestsellerlisterne med sin bog ”Papmaché-reglen”, og nu er hun så klar med en ny, nemlig en almanak, som hun kalder et opslagsværk. ”Eller værk og værk. Det er måske bare en venlig ment opslagsbog. Det er oplevelser, jeg har haft, og deraf afledte tanker, jeg har tænkt i løbet af et år. Eller nok snarere i løbet af et liv,” skriver hun.

Og så går det ellers over stok og sten, og man er aldrig for alvor bange for, at Hella Joof skal løbe tør for ord. Der er sange, opskrifter på grød og supper, gode og kærlige råd, fjollede og ligegyldige, dybe og vægtige, der er en giv afkald- og en gøglerdag, en Marie Antoinette- og en Murens fald-dag, en indianer- og en inkontinensdag, og Hella Joof er, som vi kender og elsker hende: en charmerende meningsmaskine, der aldrig er bange for at sige verden ret imod og give sit besyv med.

Hun er heller ikke bange for at dele ud af sin elementære på egen krop-erfarede livsvisdom, der til tider er plat og banal, til tider tankevækkende, men altid kærlig og omsorgsfuld, ikke mindst når hun hylder det uperfekte menneske, som hun stoler på nok skal klare sig, uanset hvad. Som det hedder i forordet. ”Jeg ønsker dig mildhed og mirakler. Modgang kommer af sig selv, og det er så fint, så fint. Den får ens livsmuskler til at vokse.”