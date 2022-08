Verden viser støtte til Ukraine på uafhængighedsdag

Onsdag er det Ukraines uafhængighedsdag. Mange tilkendegiver deres støtte på de sociale medier verden over.

Onsdag er det Ukraines uafhængighedsdag. Det er også halvåret for Ruslands invasion af landet. Fra mange lande og organisationer kommer tilkendegivelser om støtte under hashtagget #StandWithUkraine.

Blandt andet fra det finske statsråd, der skriver:

- I dag er det Ukraines uafhængighedsdag. Samtidig er der gået præcis seks måneder, siden Rusland begyndte sin ulovlige angrebskrig i Ukraine. Finland vil fortsætte sin urokkelige støtte til Ukraine.

Også fra Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, lyder der støttende ord. I en video på Twitter citerer han blandt andet den ukrainske poet Taras Shevchenko.

- Det gør en stor forskel for mig, at onde folk og mænd angriber vores Ukraine, der engang var så frit, og røver og plyndrer det, som de vil. Det gør en stor forskel for mig.

- Det gør også en stor forskel for Nato, siger Stoltenberg og kalder Ruslands invasion af Ukraine den største krise for Europas sikkerhed siden Anden Verdenskrig.

Også den afgående britiske premierminister, Boris Johnson, sender på Twitter sin støtte til Ukraine. Han ønsker landet tillykke med de 31 års uafhængighed og peger på, at dets uafhængighed nu er truet.

- Jeg har aldrig tvivlet på, at Ukraine vil overvinde denne kamp. Ingen kraft på jorden kan overvinde 44 millioner ukraineres patriotisme.

- Uanset hvor lang tid det kommer til at tage, vil Storbritannien stå sammen med Ukraine og give økonomisk, humanitær og militær støtte, siger Boris Johnson.

