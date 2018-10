Verdens tilstand er unormal. Det skal vi holde fast ved

Tiden fra 1945 er ikke en normal, men en unormal æra. Det skriver en af USA’s mest kendte udenrigspolitiske analytikere, Robert Kagan.

Den verdensorden, som USA har garanteret siden 1945, er på vej tilbage til tidligere tiders ødelæggende militære og økonomiske rivalisering. Det skriver en af USA’s mest kendte udenrigspolitiske analytikere i et advarende essay rettet til sine landsmænd. Som europæer er det nyttigt at kigge med over skulderen.

Verden har udviklet sig på bekymrende vis de seneste år med demokratier under pres og tiltagende geopolitisk kappestrid. USA har en præsident, der ser politiske allierede som Canada og Tyskland som økonomiske rivaler, man skal ”vinde” over. Populister fra Ungarn til England truer sammenhængskraften i Europa. Og Rusland og Kina opfører sig som de europæiske stormagter før Første Verdenskrig: optændte af national prestige og fast besluttede på en plads i solen.

Det er ikke noget, der bekymrer den amerikanske offentlighed og dens politikere. Men det burde det, skriver den respekterede amerikanske historiker og forfatter Robert Kagan, der til daglig er tilknyttet tænketanken Brookings Institution i Washington, D.C., og klummeskribent for The Washington Post. For den fred, frihed og økonomiske fremgang, som verden i det store og hele har nydt godt af de sidste 70 år er ikke nogen naturlig tilstand. Den er resultatet af en bevidst amerikansk politik i efterkrigstiden om at bruge landets overvældende økonomiske og militære magt til at sikre udviklingen af demokratier verden over og garantere, at Europas skrøbelige og forarmede demokratier kunne udvikle sig til velfærdsstater.

Det var en politik, der baserede sig på frihandel, respekt for individuelle rettigheder og internationalt samarbejde, og som var vidne til Sovjetunionens kollaps. Den skabte, hvad Kagan kalder ”the liberal order”, den liberale verdensorden, hvor vi med ordet ”liberal” ikke kun skal tænke på ”økonomisk liberalisme”, men også i retning af ”gavmild” og ”frisindet.” Nok skete der mange fejl undervejs – fra Vietnam til Irak – ligesom USA langtfra altid selv levede op til de smukke ord om demokrati og menneskerettigheder. Amerikanerne er ikke blot uegennyttige velgørere. Men sammenlignet med tiden mellem 1500 og 1945, hvor de største magter konstant var i krig med hinanden, har verden siden Anden Verdenskrig været et ret fredsommeligt sted, understreger Kagan.