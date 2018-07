Verdenskendt polsk avantgardetrompetist er død

Tomasz Stanko var siden 1960'erne en af de betydeligste musikere inden for avantgardejazz.

Den verdenskendte polske jazztrompetist Tomasz Stanko er død, 76 år.

Det oplyser hans familie og det polske jazzforbund (PSJ).

Han var siden 1960'erne en af de betydeligste musikere inden for avantgardejazz.

Hans umiddelbare forbilleder var Miles Davis og Chet Baker.

- Han var en verdensberømt jazztrompetist, komponist, orkesterleder og mentor for mange unge musikere, skriver PSJ i mindeord om Stanko.

Her hedder det, at Stanko er død efter lang tids sygdom.

De tidligste indspilninger gjorde han sammen med pianisten Krysztof Komeda i 1960'erne.

I de tidlige 70'ere trådte han frem i rampelyset med sit band Tomasz Stanko Quintet på europæiske festivaler.

Da han i 1975 havde sin første udgivelse på det tyske pladeselskab ECM, "Balladyna", blev han ifølge selskabet "en legende på begge sider af Atlanterhavet".

I de seneste år af sit liv spillede han ofte på jazzklubber i New York. Han havde en lejlighed på Manhattan og foretog flere indspilninger med et band, der kalder sig New York Quartet.

Hans sidste jazzalbum var "Wislawa" fra 2013.

/ritzau/dpa