Verdenskendte japanske animationsfilm er på vej til Netflix

For første gang nogensinde vil de verdenskendte animationsfilm fra Studio Ghibli snart kunne streames globalt.

Streaminggiganten Netflix har sikret sig rettighederne til samtlige af de populære animationsfilm fra det japanske Studio Ghibli.

Det oplyser Netflix mandag i en pressemeddelelse.

De i alt 21 film vil være tilgængelige i alle lande på nær i Nordamerika og Japan. Dermed vil filmene altså også kunne ses i Danmark.

Det er første gang, at alle filmene kan streames globalt. Det skriver det amerikanske kulturmedie The Hollywood Reporter.

Størstedelen af filmene, der er populære over hele verden, er instrueret af den 79-årige japanske instruktør Hayao Miyazaki.

Blandt dem er "Chihiro og heksene" (på engelsk "Spirited Away"), der i 2002 modtog den prestigefulde Guldbjørn for Bedste Film ved den internationale filmfestival i Berlin. Den modtog desuden en Oscar for Bedste Animationsfilm.

Filmene bliver undertekstet i 28 forskellige sprog og indtalt i op til 20 sprog.

- Det her er en drøm, der går i opfyldelse, for Netflix og vores millioner af medlemmer, siger Aram Yacoubian, der er Netflix' animationsdirektør.

Filmene fra Studio Ghibli inkluderer foruden "Chihiro og heksene" blandt andet "Min nabo Totoro", "Prinsesse Mononoke" og "Det levende slot".

Christian Monggaard, der er filmanmelder ved Information, kalder det "et kup", at Netflix har sikret sig rettighederne.

Det sker i et opslag på Twitter.

- Godt nyt til alle Ghibli- og Miyazaki-fans. Fra februar vil man kunne se alle deres film på Netflix. Lidt af et kup for streamingtjenesten, skriver han.

Filmene vil blive lagt på streamingtjenesten ad tre omgange. Det sker den 1. februar, den 1. marts og den 1. april, oplyser Netflix.

