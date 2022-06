Den moderne kedsomhed fandtes ikke i sproget før for højst 300 år siden - og nu er vores telefoner og sociale medier godt i gang med at slå vores kedsomhed ihjel. Men noget tyder på, vi har godt af at kede os

Vi begyndte først at kede os for 300 år siden - og måske er det snart slut

”Guderne kjedede sig, derfor skabte de Menneskene. Adam kjedede sig, fordi han var alene, derfor skabtes Eva,” skriver Søren Kierkegaard under æstetiker-aliasset A i bogen ”Enten-Eller”.

A fortsætter med at forklare, hvordan kedsomheden spredte sig, først til Eva, som spiser af kundskabens træ for at komme den til livs, og dernæst menneskene, der bygger babelstårnet for for alt i verden ikke at kede sig: