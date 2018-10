Georg Julin: Vi er kun et knips i universet, men Gud glemmer os ikke

Hver gang 69-årige Georg Julin, der er aktuel med Kristeligt Dagblads lydserie ”Senior med mening”, skal lave et interview, beder han Gud om at få lagt de rette ord i munden. Og sådan har han gjort, siden han som ung blev en radiostjerne i DR

Der virker stille som et radiostudie i Listed på Nordøstbornholm, hvor sæsonens sidste turister endelig er taget hjem, men hvis man lytter efter, kan man høre bølgerne bokse ind mod klipperne helt oppe fra Georg Julins træhus, som den yngre hustru Tamara også har indrettet en klinik for kropsterapi i. Sammen har ægteparret for nogle år siden skrevet bogen ”Den fjerde alder”, der handler om, at man i dag kan få en dejlig tilværelse i de sidste årtier af ens liv - efter man har rundet 80 år!

”Nogle taler om ældrebyrden, men der er ikke mange, der tænker over, at der i Danmark faktisk kun er omkring 6500 mennesker, der bor på plejehjem, hvor to tredjedele er demente. Måske er der så 150.000 mennesker, der enten får hjemmehjælp eller bor i beskyttede boliger, men resten klarer sig selv. Og det hører man ikke noget om,” siger Georg Julin, der selv blot er 69 år og fuld af projekter, selvom han altså er født i ”1949 eller cirka deromkring”. For eksempel har han lige lavet lydserien ”Senior med mening” for Kristeligt Dagblad, men huset her er alligevel ”alderdomsfremtidssikret” og indrettet ”med automatgear”, som han siger, da han demonstrerer, hvordan havudsigten fra soveværelset hurtigt kan erstattes af en stor TV-fladskærm ved hjælp af en fjernbetjening, mens toilettet renser sig selv. Men han skal trods alt stadig selv lægge træ i den knirkende brændeovn herinde, hvor et bornholmerurs tikken også vækker mindelser om tidligere tider.

”Min mor var nordjyde, og min far var bornholmer, men jeg er født på Vestrebro og opvokset på Amager, hvor vi stadig har en lille pendlerlejlighed med larm, hver gang man åbner vinduet. Men her er så stille, at man kan få lov til at tænke selv og få inspiration udefra og oppefra,” siger Georg Julin, der gennem sin karriere ikke kun har talt med et hav af kendte og ukendte mennesker, men også med Vorherre på daglig basis.

”Jeg har aldrig været nervøs for at lave et interview, for inden jeg skal interviewe et menneske, beder jeg altid Gud om at give mig de rigtige ord, hvadenten jeg som ung radiovært skulle møde Cliff Richard eller som nu, hvor jeg lige har interviewet blandt andre Folketingets formand og en inspirerende 94-årig kvinde til Kristeligt Dagblads lydserie,” siger Georg Julin, der i løbet af sin karriere har lavet tusindvis af interview med mennesker på både samfundets top og bund. Og hvadenten han har haft halvanden million lyttere som DR-vært i monopoldagene eller har været vært på DK4 eller TV2/Bornholm har han været kendt for sit nærvær.