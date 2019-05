Der er brug for fortællinger, der giver håb. For vi lever i en tid, der ellers er præget af pessimisme, mener den islandske forfatter Audur Ava Olafsdottir, der som kunsthistoriker er inspireret af kristendommen og sidste år modtog Nordisk Råds Litteraturpris for romanen ”Ar” og nu på dansk er aktuel med ”Stiklingen”