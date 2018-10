Redaktør for ny bogserie om klassisk musik: Vi har den rigeste musikarv i Norden, men vi ved det ikke

Meget dansk klassisk musik er ikke kendt efter fortjeneste, men det vil ny bogserie gøre op med. Det er som om, vi kun kan kapere én nationalkomponist, men i Carl Nielsens skygge findes fremragende værker, mener kender af klassisk musik og redaktør for serien

Hvis man stopper manden på gaden, er det ret sandsynligt, at han kender navnet Carl Nielsen. Hvis ikke han lige kender til hans symfonier, så kender han i hvert fald til ”Solen er så rød, mor” eller ”Jeg ved en lærkerede”. Siger du til gengæld navne som Ludolf Nielsen og August Enna, danske komponister, der var kendte i begyndelsen af 1900-tallet og Nielsens ligemænd og samtidige, så vil der med stor sikkerhed blive stille.

Men det skal være slut nu; De to første bind i en længere bogserie om danske komponister, redigeret af Jens Cornelius, vært på P2, forfatter og klassisk musikjournalist, er netop udkommet. Og det er i høj grad et oplysningsprojekt, der nu skydes i gang, siger redaktøren.

”Vi har i dag den fantastiske situation, at dansk musik siden 1990’erne er blevet indspillet i meget stort omfang. Rigtig meget musik er tilgængeligt, men hvis du vil vide bare en smule om mennesket bag, så er du på Herrens mark. Taler vi om forfattere eller billedkunstnere, så er selv mindre ånder beskrevet, men inden for klassisk musik er der store komponister, der aldrig er behandlet i litteratur,” siger Jens Cornelius.

”Jeg har selv været der: Du kan ikke google dig frem til ret meget, og på den danske wikipedia (online leksikon, red.) står måske meget få linjer. Der er en helt grundlæggende og ret besynderlig mangel på litteratur om danske komponister. Der er skrevet glimrende bøger om omkring 10 danske komponister, og naturligt nok de mest berømte: Carl Nielsen, Niels W. Gade, J.P.E. Hartmann, Rued Langgaard, Knudåge Riisager med flere. Men mange andre komponister, også kendte navne som Weyse og Lange-Müller, har der ikke været skrevet bøger om siden mellemkrigstiden,” siger han.

De to første bøger i komponistserien handler om netop August Enna og Ludolf Nielsen, men indtil videre har Jens Cornelius 50 navne på blokken, danske komponister, alle afdøde, som fortjener en levnedsbeskrivelse og præsentation af musikken efter nutidige standarder. Bøgerne skrives af fagkyndige eksperter i klassisk musik, og planen er, at der skal komme tre bøger om året, så længe der endnu er navne at tage af.

Skomagersønnen August Enna var oprindelig violinist og begyndte sin karriere med at spille på københavnske værtshuse og bordeller. Senere blev han komponist, og går man tilbage omkring år 1900, var han Danmarks suverænt mest kendte komponist i udlandet, fortæller Jens Cornelius.