Vikingeskat på 248 sølvmønter fundet på mark syd for Ribe

248 sølvmønter fra 800-tallet er fundet på mark syd for Ribe i usædvanlig god stand.

I august blev en mønt fundet på en mark syd for Ribe. Mønten var ikke en hvilken som helst mønt. Den kastede en større arkæologiske undersøgelse af sig, og i dag står Sydvestjyske Museer med 248 sølvmønter fra en vikingeskat.

Det skriver DR Syd.

Mønterne stammer fra det tidlige 800-tal og har derfor mere end 1000 år bag sig.

På verdensplan er der indtil nu kun fundet ti af den slags mønter, hvilket gør fundet helt usædvanligt, forklarer Claus Feveile, der er museumsinspektør på Sydvestjyske Museer.

- Det er et enestående fund. Det her betyder et kvantespring i vores forståelse af udmøntingen. Det er danske mønter, og de er helt klart slået til brug i Ribe, siger han til DR Syd.

Mønterne er fundet i et gammelt vådområde. De våde forhold betyder, at mønterne har været godt bevaret og nærmest ser nyslåede ud.

På den måde kan arkæologerne studere møntstempler og lære om brugen af penge og den kongemagt, som stod bag.

Det nye fund er ifølge Claus Feveile med til at skrive et nyt kapitel om den spæde start af den danske møntproduktion.

/ritzau/