Vil vores forfædres sprog gå tabt? Meget tyder på det

Oldnordisk var engang et gymnasiefag, som et bredt udsnit af den danske akademiske ungdom havde lært, og før studenteroprøret i 1968 indgik det gamle fællesnordiske sprog som fag på universiteternes danskstudier. Men siden er undervisningen i oldnordisk stort set forsvundet, senest med nedlæggelsen af norrønt som valgfag under religionsvidenskab på Aarhus Universitet.

Dermed er vi i den situation, at samtidig med at interessen for vikingetidens historie er større end nogensinde, er kendskabet til vikingetidens, runestenes og de islandske sagaers sprog på et par generationer blevet reduceret, ikke til nul, men næsten.