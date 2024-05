Vinder kritiserer Eurovision for ikke at tillade nonbinære flag

Den schweiziske vinder af Eurovision 2024, Nemo, er nonbinær og fremviste et nonbinært flag under flagparaden på scenen, før konkurrencen gik i gang i Malmø lørdag aften.

Men European Broadcasting Union (EBU), der står bag Eurovision, tillod ikke Nemo at fremvise flaget, fortalte Nemo til blandt andre det australske medie SBS News, efter at de fik overrakt sejrspokalen på scenen.

- Jeg var nødt til at smugle mit flag ind, fordi Eurovision sagde nej. Jeg gjorde det alligevel, så jeg håber, at andre gjorde det samme, sagde de til SBS News.

Det var med glædestårer og jubel, at Nemo med sangen "The Code" modtog sejrspokalen natten til søndag. Faktisk var Nemo så begejstret, at de kom til at splintre trofæet på scenen.

- Jeg knækkede ikke bare "The Code" - jeg knækkede statuetten og min tommelfinger, men det er okay. Jeg har fået en ny, så jeg har to nu, sagde Nemo til den svenske tabloidavis Aftonbladet.

Da Nemo blev spurgt, hvad de tænkte om, at flere fans også havde fået frataget deres nonbinære flag, svarede Nemo, at "det er utroligt".

- Jeg synes, det er dobbeltmoralsk. Min statuette gik i stykker, men den kunne repareres. Måske har Eurovision også brug for at blive repareret, sagde de.

Eurovision skriver på hjemmesiden, at sangkonkurrencens værdier er inklusion, lighed, universalitet og fejring af mangfoldighed gennem sang.

Gennem tiden har flere LGBT+-personer vundet sangkonkurrencen, der i 2024 har 52 aktive medlemslande.

Eurovision 2024 har ifølge flere eksperter været det mest konfliktfyldte nogensinde. EBU har været stærkt kritiseret for at tillade, at Israel fik lov at deltage. Hele lørdag og også under showet demonstrerede flere tusind mennesker ude foran Malmö Arena.

Flere demonstranter råbte "skam jer!" ad fans på vej ind i arenaen, og den israelske deltager, Eden Golan, blev buhet ad under hendes optræden.

Årets hollandske finalist, Joost Klein, blev udelukket kort før showstart efter en episode under semifinalen, der førte til en anmeldelse fra en medarbejder i Eurovision.

Ifølge den hollandske tv- og radiostation Avrotros, der står for Hollands melodigrandprix, fremførte Joost en truende bevægelse mod en kamerakvinde, fordi hun filmede ham, selv om han havde bedt hende lade være.

Flere pointgivere trak sig enten i solidaritet med Joost eller i protest mod Israel. Flere lande havde også afholdt krisemøder fredag om at trække sig fra finalen.

Alle finalister - bortset fra Holland - endte dog med at deltage.

