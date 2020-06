Vinterbergs druk-drama udtaget til eftertragtet filmfestival

Thomas Vinterbergs film "Druk" med Mads Mikkelsen i en af hovedrollerne er udtaget til Torontos filmfestival.

Thomas Vinterbergs film "Druk" er udtaget til filmfestivalen i Toronto.

Det oplyser Have Kommunikation i en pressemeddelelse.

Torontos internationale filmfestival er Nordamerikas største filmfestival og en af de mest anerkendte i verden. Den afholdes i år for 45. gang.

"Druk" er Thomas Vinterbergs kommende danske dramafilm. Den handler om, at fire gymnasielærere og venner beslutter sig for at teste teorien om, at mennesket er født med en halv promille for lidt i blodet.

Teorien lyder, alkohol i blodet åbner sindet for omverdenen og får kreativiteten til at stige.

Det er et drama om venskab, kreativitet og alkohol.

Filmen har Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang og Lars Ranthe i hovedrollerne samt Susse Wold og Maria Bonnevie i de bærende biroller.

Det er første gang siden filmen "Jagten" fra 2012, at Thomas Vinterberg og Mads Mikkelsen igen arbejder sammen. "Jagten" høstede flere priser og blev blandt andet nomineret til en Oscar for bedste udenlandske film.

Torontos filmfestival finder sted 10.-21. september og bliver afholdt delvist online og delvist fysisk.

Grundet coronapandemien har filmfestivalen kun udtaget et stærkt begrænset antal film, hvoraf "Druk" er en af de udvalgte.

"Druk" bliver i disse dage vist digitalt for købere fra hele verden på filmfestivalen i Cannes, hvor den også har fået det prestigefyldte stempel "official selection" og egentlig skulle have været vist som en del af hovedprogrammet.

Allerede nu er filmen solgt til over 30 lande - heriblandt førnævnte Canada og Frankrig foruden lande som England, Rusland og Schweiz.

"Druk" har dansk biografpremiere 24. september.

/ritzau/