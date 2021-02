Anmelderen morer sig kosteligt: Virkeligheden er ved at indfinde sig på Andersens Badehotel

5 stjerner

Begyndelsen på den nye sæson af TV 2’s populære serie ”Badehotellet” kaster mange bolde op i luften. Nye dilemmaer kommer i velgørende spil, og man tænker: Lukker tyskerne for borgerskabets diskrete charme?

Hvis håndboldherrernes guldtriumf søndag aften var et lyspunkt midt i corona-pandemien, så var der mandag aften endnu et lyspunkt midt i restriktionerne, da ottende sæson af tv-serien ”Badehotellet” gik i gang. I et konkurrerende dagblad er serien blevet kaldt lysterapi for nationen, men med den nye start er det ikke bare lyst og venligt det, der sker.

Virkeligheden er ved at indfinde sig på Andersens Badehotel, hvor Amanda skal styre hotellet gennem svære tider. Vi er nu andet år inde i krigen. Nabohotellet er beslaglagt af tyskerne, men hvad skal de bruge hotellet og stranden til? Er det mon led i den militære strategi? Kommer det til at berøre københavnergæsternes ferieophold? Krigen er ved at rykke tættere på.

Den nye sæson tager sin begyndelse med en ny gæsts ankomst. Det er en docent i arkæologi, der rykker ind på værelse nummer otte. En fremmed skaber usikkerhed, ligesom ”de grønne” gjorde i april 1940.

Usikkerheden præger livet på hotellet, hvor stamgæsterne ellers har besluttet sig for ikke at tale om krigen og tyskerne. ”Hvis vi lader som om, at de ikke er her, så er de her ikke!”, siger den charmerende og selvoptagede Edward Weyse i sin fornægtelse af virkeligheden.

Det er jo ikke et ukendt fænomen med sådanne fornægtelser. Det har vi set hos flere af badehotellets stamgæster gennem årene, og måske er det netop det, som seerne elsker ved serien, der har tårnhøje seertal.

Vi har set grosserer Madsen komme tæt på at være værnemager i sidste sæson. Han så ikke den nye virkelighed. I flere sæsoner skjulte Weyse og Helene deres kærlighed for hendes mand kontorchef Aurland, og de bedrog ham på det groveste. Fru Frighs mand bedrog sin hustru Alice, og hun blev i sidste sæson snydt af Johan Ramsing, der lænsede hende for en formue. Der er mange bedrag og fortrængninger, men alligevel skal sommeren på badehotellet være, som det altid har været. Vi lader som ingenting, så går det grimme nok væk.

Selvfølgelig kan virkeligheden ikke holdes ude. Aurland vil bruge sin fætters oplysninger i Norge om de sande tilstande dér. Den unge docent skjuler sin kontakt med modstandsbevægelsen og SOE i London. Helene Weyse kommer i et dilemma, da den kommunistiske teatermaler Svend Damm fra Det Kongelige Teater opsøger hende og beder om hjælp. Han er på flugt fra det danske politi, der vil arrestere ham. Selv Amanda kommer i et dilemma, da hun må ty til en problematisk hjælp fra en tysk løjtnant, der er forelsket i hende. Det er farligt og ildevarslende. Man tænker tyskerpigernes skæbne ind i hendes dilemma.

Jo, der trækker mørke skyer op over badehotellet, og i mens må dagen gå sin gang. I køkkenet laver de fransk spinatbudding på en af de af regeringen påtvungne kødløse dage, og stuepigerne sladrer, og den stramtandede Otilia skuffes ud i kærligheden.

Da serien i 2013 kom frem, blev den hårdt kritiseret. Den var kedelig, manglede dybde og skuespillerne overspillede deres roller, lød det, men seerne elskede den fra starten. Jeg indrømmer gerne, at jeg har moret mig kosteligt over alle de typer, der kommer på badehotellet. De har ren hostrup’sk karakter.

Forfatterne Hanna Lundblad og Stig Thorsboe bringer nu spænding og alvor ind i serien. Det bliver interessant. Lukker tyskerne for borgerskabets diskrete charme? Jeg glæder mig til næste lysterapi-behandling foran skærmen næste mandag.