Virksomheder bruger Pride-fest til at signalere mangfoldighed

Mandag begynder Copenhagen Pride Week, og virksomheder står på spring for at brande sig i den gode sags navn.

Regnbueflag hænger i butiksvinduer i hele København, og midt i Nettos tilbudsavis har man dedikeret to sider til den voksende mangfoldighedsfestival.

Copenhagen Pride Week begynder mandag, og virksomheder i både ind- og udland har fået øjnene op for, at det er en god begivenhed at brande sig på.

Men festivalen bør være opmærksom på, at kommercielle samarbejder med store virksomheder som Tuborg, Starbucks og 7-Eleven kan være en svær balancegang.

Det mener køns- og marketingforsker ved Syddansk Universitet Gry Høngsmark Knudsen.

- Der er en dobbelthed i det, for på den ene side vil der være nogle, som synes, at kommercialiseringen af Copenhagen Pride er gået for vidt, og at det ikke er det, det handler om. At det i stedet burde handle om frigørelse og lige rettigheder, siger hun.

- Men der vil også være en anden gruppe, som synes, at det er godt, fordi Copenhagen Pride ikke længere bare er nogle outsidere, men er en synlig del af samfundet og bliver anerkendt som et segment.

Festivalen er vokset over de seneste år.

Sidste år så flere end 300.000 tilskuere på, da op mod 25.000 personer gik gennem gaderne ved selve paraden.

Den form for eksponering har lokker naturligt virksomheder til.

- Ved at associere sig med Copenhagen Pride kan virksomheder signalere, at de er åbne, moderne og tolerante. De giver et signal om, at de går foran og tænker alle segmenter med i deres kundegrupper, siger Gry Høngsmark Knudsen.

Festivalens sponsorgruppe tæller en række større virksomheder, og hos Copenhagen Pride melder man om stigende interesse i år.

Selv om det er positivt for festivalen, er man opmærksom på, at kommercialiseringen er en balancegang.

Det understreger kommunikationschef Thomas Rasmussen.

- Pride-bevægelsen blev startet af aktivister og begyndte som en græsrodsbevægelse. Nu bliver den mere mainstream og populær, siger han.

- Det er noget, som vi er opmærksomme på. Men festivalen har udviklet sig over de seneste 15-20 år. I starten blev vi omtalt som "bøsseparaden", men vi har jo udviklet os til en mangfoldighedsfestival, der handler om retten til at elske den, man vil elske, uanset hvem man er. Vi mærker, at både virksomheder og københavnere bakker enormt meget op om os.

Kommunikationschefen forklarer, at man har klare aftaler med sponsorerne om, hvordan de bruger festivalens brand.

Hos nogle virksomheder tager Copenhagen også ud og taler om værdier og inklusionspolitikker i virksomheden, fortæller Thomas Rasmussen.

Lørdag 18. august finder selve Pride-paraden sted.

/ritzau/