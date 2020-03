Virus lægger en dæmper på sønderjysk fejring af Genforeningen

Coronavirus har ført til aflysning af flere hundrede aktiviteter i 100-året for Sønderjyllands genforening.

Coronavirus og myndighedernes påbud om at undlade forsamlinger med flere end 100 mennesker har medført omfattende aflysninger i programmet for fejringen af 100-året for Genforeningen.

Flere hundrede arrangementer, der skulle have været afholdt forskellige steder i det syd- og sønderjyske i marts, er ifølge sekretariatet bag markeringen blevet aflyst.

- Det her er kommet så uheldigt, som det næsten kan. Det har betydet nedlukning af rigtig mange aktiviteter, siger Thomas Andresen (V), borgmester i Aabenraa og formand for styregruppen bag jubilæumsaktiviteterne.

- Det er rigtig trist, træls og ærgerligt, når der er lagt så mange kræfter i det, siger han.

Det drejer sig om udstillinger, foredrag og musikarrangementer.

Kalenderen over arrangementer fra januar til og med 12. juli tæller flere end 1100 begivenheder.

Præcis hvor mange aflysninger, der er tale om, er ikke gjort op.

Men projektleder Simon Faber oplyser, at der er tale om flere hundrede.

Nogle arrangementer er helt droppet, mens man vil søge at skubbe andre arrangementer til senere.

- Meget afhænger af, hvordan det kommer til at gå med virussmitten i marts og april.

- Rigtig mange af vores aktiviteter kulminerer i maj, juni og frem til midten af juli, hvor vi slutter af med dronningens besøg, siger Thomas Andresen.

- Mange af vores arrangører er skuffede og kede af det, men der er også en udpræget forståelse for nødvendigheden af at aflyse, siger han.

Restriktionerne for skoler, institutioner og kulturtilbud gælder foreløbig to uger.

Meget afhænger ifølge borgmesteren af, hvad myndighedernes anbefalinger derefter bliver.

En af de forestående publikumsmagneter i det sønderjyske er Royal Run, der i anledning af jubilæumsåret lægger vejen forbi landsdelen 1. juni.

Royal Run oplyser på arrangementets hjemmeside, at man følger udviklingen tæt og forholder sig afventende i forhold til myndighedernes anbefalinger.

Genforeningen markerer, at sønderjyderne ved en folkeafstemning for 100 år siden stemte sig tilbage til Danmark.

/ritzau/