Visesanger: Viserne er en kilde, der springer af sig selv

Thomas Kjellerup har i 30 år fyldt forsamlingshuse og sognegårde med sine viser. På sit seneste album med egne sange fortolker han også Grundtvig og Jeppe Aakjær

Det var magisk. Sådan beskriver Thomas Kjellerup den dag for næsten 40 år siden, hvor han skrev sin første sang. Evnen til at sætte toner sammen til en melodi, der var helt hans egen og derefter fylde ord på, føltes for ham som at skabe et nyt levende væsen.

”Min første sang var den her,” siger han og griber ud efter sin guitar.

Med fingre, der glider legende let hen over strengene, og en stemme, der lige så naturligt følger med, synger og spiller han så første vers af ”Nissetoget”. Sangen beskriver et barns dirrende forventning til juletiden i et enkelt tonesprog, og den dengang 21-årige Thomas Kjellerup kunne for sit indre øre høre en flok børnehavebørn eller en skoleklasse synge ubesværet med på sangen.

”Jeg fik en følelse af at give noget videre. Der var mere liv i sangen end i de tegninger, jeg dengang levede af,” siger han og fortæller så om, hvordan hans livsbane ændrede sig fra en beskæftigelse som blad-og reklametegner på vestjyske ugeaviser til en tilværelse som rejsende troubadour.

I dag er han hjemme, og vi har sat os ved hans spisebord i en lys og højloftet lejlighed i Aarhus’ midtby. En guitar står helt tæt på ham, næsten som en forlængelse af hans krop, og foran os ligger en cd. ”Thomas Kjellerup Høstfest” står der med jordbrune bogstaver på omslaget. Baggrunden er en himmel med drivende skyer og en gylden kornmark, hvor mænd med leer slår kornet ned, mens kvinder i lange gevandter og hvide kyser samler det høstede korn i stakke. Vi er med andre ord ude på landet, og det er ingen tilfældighed. Cd’en ”Høstfest” er Thomas Kjellerups tiende udgivelse, og den bliver også hans sidste. Der er ingen fremtid i det medie længere, mener han. Til gengæld er der stadig, efter han har turneret i 30 år, masser af lydhørhed over for hans sange og hans musik – især uden for de store byer. Og selv har han med egne ord det landlige i blodet

”Jeg har aldrig boet på landet. Det landlige er for mig mere en grundværdi. Noget med en forbindelse til mulden og derved også en forbindelse til fortiden og generationerne før os,” siger han og tilføjer, at han derfor også med den største selvfølgelighed synger tekster af Grundtvig, Jeppe Aakjær, Emil Aarestrup og Frank Jæger.

På det nye album ligger klassikerne side om side med Thomas Kjellerups egne tekster, og det er for ham et forsøg på at samle alle de tråde, der er hans. Være-digtet af Frank Jæger hørte han på et skramlet kassettebånd tilbage i 1980, kort efter at han var flyttet hjemmefra, og det var en af årsagerne til, at han købte et brugt klaver og begyndte at lede efter sine egne toner. Nogenlunde samtidig læste han Ebbe Kløvedal Reichs bog om Grundtvig, og i den er trykt tre vers af salmen ”Blomstre som en rosengård”.

”Den salme var aldrig blevet sunget i mit hjem, så jeg kendte den ikke. Men der var en vældig kraft i ordene, som satte mig i gang med at lave min egen melodi dér ved klaveret i Ribe, hvor jeg boede dengang,” fortæller Thomas Kjellerup.