Vragrester fra forsvundet amerikansk kampfly fundet

Mandag er der fundet vragrester fra et F-35-kampfly, der er styrtet ned i den amerikanske delstat South Carolina, efter at piloten katapulterede sig ud og landede sikkert med en faldskærm.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Vragresterne er fundet i et ruralt område i amtet Williamsburg, oplyser den del af det amerikanske marinekorps, der holder til på basen omkring byen Charleston.

Marken, som vragresterne er fundet på, ligger cirka to timer nord for basen.

De amerikansk producerede F-35-kampfly er forsynet med stealth-teknologi, som skal gøre dem svære at observere på fjendens radarer. Noget tyder dog på, at teknologien i de spritnye fly er lidt for effektiv. I hvert fald efterlyste det amerikanske militær søndag lokal tid offentlighedens hjælp til at finde F-35-kampflyet, som er pist væk.

Hændelsen har militæret beskrevet som et "uheld" uden at uddybe nærmere.

Piloten overlevede, men militæret har ikke endnu haft held med rent faktisk at lokalisere flyet.

- Hvis du har noget information, der muligvis kan hjælpe vores bjærgningshold, så ring venligst, lød det i et opslag på det sociale medie X, der tidligere var kendt som Twitter.

Mandag har myndighederne annonceret, at operationer sættes på pause i kølvandet på nedstyrtningen, der er den tredje alvorlige hændelse på blot få uger. Det sker, mens myndighederne leder videre efter det forsvundne fly.

Det er den tredje hændelse på seks uger, hvor det amerikanske militær melder om en såkaldt "Class-A mishap"-situation. Det begreb dækker over hændelser, som medfører ødelæggelser for mere end 2,5 millioner dollar - svarende til knap 17,5 millioner kroner - død eller permanent handicap hos en person.

Kommandører vil bruge pausen på at gennemgå flypolitikker, praksisser og procedurer, fremgår det af en udtalelse fra militæret mandag.

Udtalelsen kommer ikke med yderligere detaljer om de to foregående hændelser. I august mistede tre amerikanske soldater dog livet i et andet flystyrt i Australien, mens en pilot mistede livet i et flystyrt nær San Diego.

