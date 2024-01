Vrede i Iran efter kvinde blev straffet med 74 piskeslag

Vrede har spredt sig i Iran, efter at en kvinde er blevet pisket, fordi hun ikke bar tørklæde.

Det oplyser menneskerettighedsaktivister ifølge nyhedsbureauet dpa.

Den iranske domstol har idømt den kurdiske aktivist Roya Heshmati 74 piskeslag.

Hun har i et opslag på det sociale medie Facebook beskrevet udførelsen af straffen.

Den iranske domstol har bekræftet piskeslagene. De blev udført i overensstemmelse med loven, er det blevet oplyst på hjemmesiden Mizan, der er den officielle kommunikationskanal for domstolene i landet.

På sociale medier er piskeslagene blevet mødt med stor vrede.

Roya Heshmati blev tilbageholdt i april, efter at hun havde offentliggjort et billede af sig selv på sociale medier, hvor hun ikke bar tørklæde.

Herefter blev der rejst en række tiltalepunkter mod hende.

Roya Heshmati ankede med succes en fængselsdom på 13 år, har hendes advokat Masiar Tatati oplyst. Dommen om piskeslag som straf for moralske forbrydelse blev dog ikke fjernet.

Heshmati beskrev sin dom i et opslag på Facebook tilbage i oktober. Det opslag er ikke længere offentligt tilgængeligt.

For få dage siden skrev Roya Heshmati, at hun var mødt op over for myndighederne sammen med sin advokat, efter hun var blevet stævnet.

Hun beskriver stedet, hvor piskeslagene blev udført, som et "middelalderligt torturkammer".

I september 2022 udløste den iranske kvinde Mahsa Aminis død masseprotester i landet.

22-årige Mahsa Amini døde 16. september 2022. Hun mistede bevidstheden i det iranske moralpolitis varetægt og lå i koma i tre dage før sin død. Hun var blevet anholdt, fordi hendes hijab ifølge de iranske myndigheder ikke dækkede håret godt nok.

Moralpolitiet har af mange fået skylden for hendes død.

/ritzau/