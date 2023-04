Wagner-afhopper meldes tilbageholdt i Sverige efter cigarettur

En tidligere Wagner-soldat ved navn Andrej Medvedev, der er flygtet til Norge og har søgt asyl der, er blevet tilbageholdt i Sverige.

Det skriver menneskerettighedsorganisationen Gulagu.net, der bistår Medvedev, på beskedtjenesten Telegram torsdag ifølge det norske nyhedsbureau NTB og den svenske avis Expressen.

Medvedev var i medierne tidligere på året, da han gav et interview til nyhedsbureauet Reuters, hvor han undskyldte for sin rolle i Ruslands krig i Ukraine.

Wagner-gruppen er en russisk hær af lejesoldater, der blandt andet kæmper i Ukraine.

Wagner-afhopperen tog ifølge menneskerettighedsorganisationen for nogle dage siden fra Norge til Sverige for at købe cigaretter.

- Om aftenen 6. april ringede Medvedev til Gulagu.nets hotline fra et udvisningsarretshus og sagde, at han for to dage siden rejste fra Oslo til Göteborg for at købe billige cigaretter.

- Andrej forklarede, at han i Norge købte en pakke cigaretter for 158 kroner, mens man i svenske Göteborg ifølge en af hans bekendte kunne købe lignende cigaretter for 60 kroner, lyder det fra Gulagu.net på Telegram ifølge Expressen.

Organisationen skriver, at den 26-årige efterfølgende missede bussen hjem og blev pågrebet af svensk politi, da han gik langs vejen.

Fordi han ikke har ret til at befinde sig i Sverige, blev han bragt til de svenskes udlændingemyndigheders arrest i Göteborg.

Vagtchef for politiet i Region Väst i Sverige Johan Josarp siger til den svenske avis Dagens Nyheter, at Medvedev blev samlet op langs en vej. Han siger, at han ikke har oplysninger om, hvad der siden er sket med Medvedev.

Kommunikationschef i de svenske udlændingemyndigheder, Linda Widmark, siger til Expressen, at hun ikke har viden om Medvedev.

Ifølge Gulagu.net ærgrer Medvedev sig nu meget over, at han valgte at tage til Sverige for at købe cigaretter. Den 26-årige har sagt til organisationen, at han ikke vidste, at det var forbudt at forlade Norge, mens hans asylsag bliver behandlet.

Medvedev beder om forladelse og håber på en chance for at vende tilbage til Norge. Det tilføjes, at han er taknemmelig for den støtte og hjælp, han har fået i landet.

Menneskerettighedsorganisationen skriver, at den er klar over, at Medvedevs opførsel er en "alvorlig krænkelse", men appellerer stadig til, at Norge udviser forståelse for den 26-årige.

Ifølge Gulagu.net er Medvedev alvorlig traumatiseret, fordi han som barn så sin mor blive kørt ihjel af en beruset traktorfører og efterfølgende voksede op med en far, der var voldelig.

