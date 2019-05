Washington indfører historisk lov: Bliv begravet som kompost

For at skære ned på CO2-udledningen ved begravelser og kremationer kan man vælge at lave sin krop til kompost.

Washington er USA's første stat, der tillader, at man kan blive begravet som kompost.

Statens økovenlige guvernør, Jay Inslee, siger, at loven er vedtaget for at skære ned på CO2-udledning ved almindelige begravelser med kiste og kremationer, skrive nyhedsbureauet AFP.

Fra maj næste år kan personer i Washington vælge at lade sin krop blive til jord, der senere kan bruges til havearbejde. Et begreb han kalder "rekompostering".

- Rekompostering tilbyder et alternativ til balsamering eller kremation, der er naturligt, sikkert, bæredygtigt og vil resultere i store besparelser på C02-udledningen og af landareal, siger Katrina Spade, der er ejer af Recompose, som vil være den første virksomhed til at tilbyde begravelsesformen.

- Idéen om at vende direkte tilbage til naturen og indgå i livscyklen igen er smuk, siger hun.

Begravelsen foregår således, at man bliver lagt ned i en stålkasse fyldt med træsplinter, lucerneurt og halm.

Efter 30 dage er ens krop blevet forvandlet til tør, næringsrig jord af mikrober og kan købes på en planteskole til havearbejde.

/ritzau/