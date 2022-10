Weinstein kan få over 140 års fængsel mere for overgreb

Den tidligere filmmogul Harvey Weinstein skal mandag møde i retten igen til flere anklager om, at han har begået overgreb mod en række kvinder.

Denne gang foregår retssagen i Los Angeles i Californien, hvor Weinstein er anklaget for 11 tilfælde af seksuelle overgreb.

Fem kvinder står bag anklagerne mod den tidligere filmmand.

Ifølge kvinderne forgreb han sig på dem på forskellige luksushoteller mellem 2004 og 2013.

Hvis den i dag 70-årige Weinstein kendes skyldig, risikerer han i værste fald op mod 140 års fængsel.

Det vil i givet fald komme oven i de 23 års fængsel, han i 2020 blev idømt ved en domstol i New York, der fandt ham skyldig i anklager om voldtægt og overgreb.

Weinstein har nægtet sig skyldig i anklagerne.

Mandag blev sagen indledt med, at udvælgelsen af nævninger begyndte. Når nævningetinget er på plads, kan retssagen indledes. Det ventes at tage omkring to uger.

Undervejs i retssagen skal de fem kvinder vidne mod Weinstein. En af Weinsteins advokater siger, at der også vil være kendte navne blandt dem.

I retten vil kvinderne være anonymiseret og blot blive omtalt som "Jane Doe".

Avisen Los Angeles Times har fundet frem til, at en af de fem er Jennifer Siebel Newsom. Hun er gift med Californiens guvernør, Gavin Newsom.

Oplysningen er ikke bekræftet officielt. Men Jennifer Siebel Newsom har tidligere skrevet om Weinsteins påståede opførsel i et essay, hun offentliggjorde i 2017.

Det er fem år siden, at MeToo-bølgen begyndte at rulle. Det skete, da kvinder i stort antal tyede til sociale medier for at fortælle om overgreb, de havde været udsat for.

Flere kendte skuespillere, heriblandt Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow og Ashley Judd, har rettet beskyldninger mod Harvey Weinstein.

/ritzau/AFP