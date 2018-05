Weinsteins kone: Jeg troede mit ægteskab var lykkeligt

Syv måneder efter skandalerne brød løs omkring filmmanden Harvey Weinstein, taler hans kone nu ud.

Harvey Weinsteins kone, Georgina Chapman, der er ved at blive skilt fra den skandaleombruste filmproducer, siger i sit første interview siden afsløringerne om hendes eksmand, at hun "aldrig" havde gjort sig bekymring om hans adfærd.

I et interview med magasinet Vogue bliver modedesigneren Georgina Chapman spurgt om, hvorvidt hun havde haft nogen mistanke.

- Overhovedet ikke, svarer hun.

Interviewet kommer, syv måneder efter det første dusin kvinder stod frem og beskyldte ham for sexkrænkelser og chikane.

Chapman erkender, at hun havde været "så naiv", og at hun "er blevet så ydmyget og så ødelagt", mens skandalen har rullet.

- Jeg troede, at jeg havde et meget lykkeligt ægteskab, siger hun.

Weinstein og Chapman blev gift i 2007.

Hun meddelte, at hun gik fra Weinstein, få dage efter skandalen var kommet på forsiderne af avisen.

- Jeg gik ikke ud i syv måneder, efter historien var kommet ud, siger hun.

- Det er stadig meget, meget barskt, siger hun.

- Jeg gik op ad trappen den anden dag, og jeg måtte stoppe op. Det var som om al luften var blevet slået ud af mig. Der er øjeblikke, hvor jeg er rasende, øjeblikke, hvor jeg er forvirret og øjeblikke, hvor jeg er helt lamslået, siger hun videre og tilføjer:

- Og der er øjeblikke, hvor jeg blot græder for mine børn. Hvad vil der ske dem nu? Hvad vil folk sige til dem?

Parret har to børn - på syv og fem år.

Vogue skriver om Weinstein, at han "er snart hendes eksmand".

Filmmogulen afviser alle de beskyldninger, der er blevet fremsat mod ham om, at han har forgrebet sig på kvinder mod deres vilje.

Den vanærede filmmand må slippe millioner af dollar for at blive skilt fra sin hustru. Parterne indgik kort før jul en aftale, som menes at løbe op i cirka 20 millioner dollar. Det svarer til 125 millioner kroner.

I efteråret blev Harvey Weinstein beskyldt for gennem mange år at have misbrugt sin magt som en af Hollywoods mest succesfulde filmproducere til at tvinge kvinder til sex.

Afsløringerne omkring Weinstein satte gang i #MeToo-kampagnen, hvor kvinder er trådt frem og har talt om sexchikane og seksuelle overgreb

Over 100 kvinder har beskyldt den 66-årige Weinstein for seksuelle overgreb og voldtægt.

/ritzau/