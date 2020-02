Weinstens advokat fastholder uskyld i sidste bemærkning

Torsdag og fredag er der sidste bemærkninger fra forsvarsadvokater og anklagere i sagen mod Harvey Weinstein.

Den 67-årige filmproducer Harvey Weinsteins forsvarsadvokat, Donna Rotunno, opfordrer nævningetinget til at bruge deres "sunde fornuft" i retten i New York.

Under den sidste bemærkning i retssagen torsdag lokal tid sagde hun, at #MeeToo-bevægelsen er gået for langt - og at kvinderne har brugt Weinstein, ikke omvendt.

Harvey Weinstein, der er anklaget for forskellige former for seksuelt misbrug og voldtægt af kvinder, nægter sig skyldig.

Ifølge forsvarsadvokaten har anklagemyndigheden "vævet en uhyggelig historie sammen om en mand, der opsøgte sine ofre igennem en lang række tests". Men historien er ifølge Rotunno ikke understøttet af beviser.

- Det ironiske er, at (anklagerne, red.) i denne sag er producenterne, og de skriver manuskriptet.

- De skaber et univers, hvor de frarøver voksne kvinder deres sunde fornuft, autonomi og ansvar, sagde Donna Rotunno i den sidste bemærkning.

Weinstein er tiltalt for seksuelt overfald på den tidligere produktionsassistent Mimi Haleyi i 2006 og voldtægt af Jessica Mann, en engang håbefuld skuespiller, i 2013.

Begge kvinder har afgivet følelsesladede vidnesbyrd i retssagen sammen med flere andre kvinder, der er blevet indkaldt af anklagemyndigheden i forsøget på at fremhæve et mønster af rovdrift fra Weinstein.

Siden 2017 har mere end 80 kvinder beskyldt Weinstein for seksuelle krænkelser.

Fredag er det anklagerne, der får sidste bemærkning i sagen, inden der falder dom.

Dømmes Weinstein skyldig i anklagerne om blandt andet overgreb, risikerer han livsvarigt fængsel.

Retssagen er en milepæl for #MeToo-bevægelsen, hvor kvinder har anklaget magtfulde mænd i erhvervslivet, underholdnings- og mediebranchen for seksuelle misforhold.

/ritzau/Reuters