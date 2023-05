Weiss overvejer sin fremtid efter fyring som EU-kandidat

De Konservatives medlem af Europa-Parlamentet, Pernille Weiss, vil "nu bruge den næste tid på at overveje, hvad jeg gør herfra".

Det skriver hun i et længere opslag på det sociale medie Twitter, efter De Konservative tirsdag har meddelt, at hun ikke bliver genopstillet til næste europaparlamentsvalg.

De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, har desuden opfordret Pernille Weiss til at trække sig helt fra Europa-Parlamentet.

Ifølge en intern undersøgelse foretaget af partiet har arbejdsmiljøet under Pernille Weiss i Bruxelles ført til sygemeldinger grundet stress og opsigelser.

En række tidligere ansatte under Pernille Weiss har medvirket i undersøgelsen og beskrevet episoder om "mobning, ydmygelser og trusler", skrev partiet tidligere tirsdag.

Det oplyses desuden, at alle interview med de tidligere ansatte er foregået separat, men at konklusionen er den samme.

Pernille Weiss skriver i sit opslag, at "hun er meget ked af de oplevelser, de tidligere medarbejdere har givet udtryk for".

- Når det er sagt, vil jeg gerne understrege, at jeg ikke genkender den beskrivelse af mig, som nogle af mine tidligere medarbejdere, hvoraf flere nu arbejder for andre partier, kommer med.

- Det er heller ikke det billede, som mine nuværende medarbejdere beretter om, skriver Pernille Weiss.

Videre lyder det blandt andet fra europaparlamentarikeren, at ingen af de tidligere medarbejdere "officielt eller til mig har klaget over min ledelse eller deres arbejdsforhold".

Pernille Weiss har siddet i Europa-Parlamentet siden valget i 2019, hvor hun var De Konservatives spidskandidat.

Partiet fik ifølge Søren Pape de første henvendelser fra tidligere ansatte af Weiss i marts. Inden da havde der været rygter om et dårligt arbejdsmiljø på Pernille Weiss' kontor i Bruxelles sidste år, sagde Pape tidligere tirsdag.

- Vi hørte lidt på vandrørene. Men når der ikke er nogen, der står frem, hvad gør man så? Ja, så kontakter vi selvfølgelig Pernille Weiss og siger, at vi hører de her rygter og spørger hende ind til det.

- Hun afviser noget som helst om det, og da der ikke er nogen, som står frem, er det svært at komme videre med. Men det kom der så her i marts. Og i det sekund satte vi en undersøgelse i gang, sagde Søren Pape.

Et enstemmigt forretningsudvalg besluttede herefter over pinsen, at hun ikke skal genopstilles ved EU-valget i juni 2024.

Ifølge Søren Pape drejer det sig om "mere end en håndfuld medarbejdere", der har berettet om det dårlige arbejdsmiljø.

De Konservative har ikke ekskluderet Pernille Weiss trods sagerne. Det kan partiet ikke ifølge vedtægterne, lød det fra Søren Pape.

/ritzau/