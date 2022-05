WHO: Festivalsæson kan forstærke udbrud af abekopper i Europa

Store fester og festivaler over de kommende måneder øger risikoen for større udbrud af abekopper, advarer WHO.

Udbruddet af abekopper i Europa kan blive større i løbet af sommeren, hvor det er højsæson for festivaler.

Det advarer Verdenssundhedsorganisationen (WHO) om tirsdag.

Mange af tilfældene under det nuværende udbrud er forbundet med "store begivenheder eller fester", oplyser WHO's europæiske kontor.

WHO tilføjer, at risikoen for yderligere tilfælde i Europa over sommeren er "høj".

- Hurtig, forøget smitte er opstået i kølvandet på de nylige lempelser af coronarestriktioner omhandlende internationale rejser og begivenheder.

- Potentialet for yderligere smitte i Europa og andre steder over sommeren er høj. Abekopper har allerede spredt sig på baggrund af adskillige store forsamlinger i regionen.

- Over de kommende måneder vil mange af de dusinvis af festivaler og store fester, der er planlagt, give yderligere muligheder for øget smitte, siger Hans Kluge, regional direktør for WHO's afdeling i Europa, i en erklæring.

Han siger, at udbruddet af abekopper ikke kræver samme tiltag som mod covid-19. Men han påpeger, at det endnu er uvist, om det bliver muligt at holde virusset helt stangen.

Sundhedsministeriet i Danmark oplyser tirsdag, at et tredje tilfælde af abekopper er fundet i det danske sundhedsvæsen. Men da vedkommende er bosat i Sverige, tæller tilfældet ikke med i den danske opgørelse.

Dermed er der en uge efter første tilfælde af abekopper fortsat kun to bekræftede tilfælde i Danmark.

Abekopper er en virussygdom. Den kan blandt andet give feber og udslæt med hvide blærer.

En risikovurdering fra Statens Serum Institut (SSI) viste i uge 21, at der er meget lav risiko for spredning af abekopper i den brede befolkning.

Det skyldes, at sandsynligheden for alvorlige forløb med abekopper vurderes som lav i Danmark.

Instituttet bemærkede dog, at der er "høj sandsynlighed for spredning blandt personer med flere seksualpartnere - herunder blandt mænd, der har sex med mænd i udlandet".

Smitte med abekopper mellem mennesker kan ske gennem luftveje eller ved tæt kontakt med kropsvæsker enten direkte eller indirekte.

/ritzau/dpa