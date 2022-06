Wilcos afviste album blev en milepæl i nyere musikhistorie

Der var noget mytologisk over omstændighederne bag det ikoniske album "Yankee Hotel Foxtrot", der blev udgivet af bandet Wilco for 20 år siden. Mandag spiller bandet i København

Efter at det amerikanske band Wilco udgav sit mest berømte album “Yankee Hotel Foxtrot” for 20 år siden, begyndte der at florere konspirationsteorier. Det nu ikoniske album var indspillet før terrorangrebene den 11. september 2001, men der var simpelthen for mange påfaldende henvisninger til anslaget til, at det kunne være tilfældigt. Det måtte være en profeti.

For det første var albumomslaget ikke til at tage fejl af. Her ser man to identiske bygninger tårne mod himlen. Godt nok ikke World Trade Center i New York, men det såkaldte Marina City i det centrale Chicago. Hvis det ikke var bevis nok, kunne man bare lytte til teksterne: