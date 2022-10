Leslie Jordan var især kendt for rollen som Beverley Leslie i "Will & Grace". Mandag døde han i en soloulykke.

Will & Grace-skuespiller forulykker i BMW i Hollywood og dør

Den amerikanske skuespiller og komiker Leslie Jordan er død i en trafikulykke i Hollywood mandag.

Det skriver Los Angeles Times.

Jordan medvirkede også i gyserserien "American Horror Story" og tiltrak sig under coronapandemien desuden et stort publikum på det sociale medie Instagram, hvor han postede opmuntrende videoer.

En betjent fra politiet i Los Angeles oplyser til Los Angeles Times, at Leslie Jordan sad bag rattet i sin BMW, da han mandag bragede ind i siden af en bygning i Hollywood.

Den mangeårige skuespiller og komiker blev erklæret død på stedet.

Leslie Jordan fik sit gennembrud i 1989, da han kom med i den første sæson af "Murphy Brown". I løbet af sin 30 år lange karriere medvirkede han også i "Bodies of Evidence" og "Hearts Afire".

I løbet af coronapandemiens første måneder i 2020 tiltrak Jordan sig stor opmærksomhed på Instagram, hvor han med sin karakteristiske sydlige dialekt postede sjove videoer til sine 5,8 millioner følgere.

I videoerne fortalte Leslie Jordan vittigt om hverdagslivet under pandemien og anmeldte ny musik fra blandt andre Cardi B og Megan Thee Stallion.

I videoerne fortalte Jordan også om, hvordan det var at vokse op som homoseksuel i et religiøst miljø med en far, der tjente i militæret.

- Verden er i dag blevet et meget mørkere sted uden Leslie Jordans kærlighed og lys, udtaler skuespillerens repræsentant, David Shaul, i en erklæring.

/ritzau/dpa