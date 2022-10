"Emancipation" blev optaget, inden Will Smith slog Chris Rock. Til december får den biografpremiere i USA.

Will Smiths første film siden Oscar-lussing vises i december

Skuespilleren Will Smiths første film, siden han slog komikeren Chris Rock under Oscar-uddelingen i februar, får biografpremiere i USA i december.

Det oplyser distributøren, Apple, i en erklæring mandag.

Premieredatoen betyder, at filmen, "Emancipation", har mulighed for at kvalificere sig til næste års Oscar-show.

"Emancipation", der er en historisk thriller om en mand, der flygter fra slaveri, blev optaget, inden Will Smith gav Chris Rock en lussing på scenen i februar.

Indtil nu har der været usikkerhed om udgivelsesdatoen.

54-årige Will Smith har forbud mod at deltage i Oscar-uddelingen i ti år. Han kan stadig godt blive nomineret og vinde en Oscar-statuette.

Den amerikanske Hollywood-stjerne har undskyldt til Chris Rock, Oscar-akademiet og offentligheden for at have slået komikeren som følge af en joke om Smiths hustru Jada Pinkett Smiths udseende.

/ritzau/Reuters