X Factor-finalen bliver afholdt med begrænset publikum

Coronavirusset betød, at årets "X Factor" holdt pause i to måneder. Fredag og lørdag skal vinderen findes.

Det bliver alligevel muligt at byde publikum indenfor, når vinderen af årets "X Factor" skal findes fredag og lørdag i denne weekend.

Det oplyser Have Kommunikation, der står for pr-arbejde i forbindelse med programmet.

Der er tale om en begrænset mængde publikum. Fredag får finalisternes venner og familie mulighed for at heppe fra tilskuerpladserne.

Og så arbejdes der stadig for at kunne byde et bredere, men dog begrænset publikum indenfor lørdag til anden del af finalen, oplyses det.

- Vi er vildt glade for, at det lykkes at få et mindre publikum med til årets finale. Vi har først lige fået tilladelsen i dag, så i aften bliver det udelukkende med deltagernes venner og familie, siger Dorte Borregaard, der er underholdningsredaktør på TV2, i en skriftlig kommentar.

Det er ifølge Have Kommunikation den udvidede genåbning af Danmark i fase 2, der har gjort det muligt at tillade publikum. Folketingets partier indgik en aftale herom onsdag aften.

I to måneder måtte seere, deltagere og dommere se langt efter en afgørelse. Udbruddet med coronavirus, der for alvor ramte Danmark i midten af marts, betød, at programmet lukkede, efter at blot få liveshows var blevet afholdt.

"X Factor" vendte tilbage fredag 15. maj, men denne gang uden publikum, hvilket skyldtes smittefaren ved coronavirus, og derfor var der også udsigt til tomme rækker i finaleweekenden.

- "X Factor" var det første live-program, der lukkede ned for publikum - og vi bliver det første program, der lukker op igen.

- Selv om det kun er et begrænset live-publikum, der kommer, er der ingen tvivl om, at det er med til at gøre det til en endnu federe afslutning på "X Factor" 2020, siger Dorte Borregaard.

Det er de unge solister Emil Wismann, Mathilde Caffey, Alma Agger og gruppen Smokey Eyes, som skal konkurrere i finalens første del fredag i Brøndby.

Lørdag skal de tre tilbageværende deltagere synge deres vindersange, hvorefter årets vinder af "X Factor" bliver fundet.

/ritzau/