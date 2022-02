Yahya Hassan, Jørgen Leth og alle de andre ledestjerner

Peter Stein Larsen, professor og dr.phil. i moderne dansk lyrik og anmelder af samme her på avisen, har aldrig mødt en poetisk tekst, han ikke kunne sætte på formel. Det kan sagtens være, han som smagsdømmende anmelder ikke bryder sig om teksten, men som akademisk lyrikforsker, højt hævet over smag og behag, skal han nok sørge for at oprette en forfatterskabsintern typologi og en samtidslitterære tendens og en litteraturhistorisk kontekst, som den passer til som fod i hose eller flue i edderkoppespind (faktisk virker det nogle gange som om, at jo mindre anmelderen Stein Larsen bryder sig om en tekst, jo mere interessant synes lyrikforskeren Stein, det er at deklarere den korrekt).