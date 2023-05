Yellen: Den amerikanske statskasse kan smække i 5. juni

Den amerikanske finansminister, Janet Yellen, har fredag slået fast, at USA er ude af stand til at betale landets regninger 5. juni, hvis ikke en aftale om gældsloftet falder på plads.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Tidligere lød meldingen, at det ville ske 1. juni.

Det giver forhandlerne for præsident Joe Biden og den republikanske formand for Repræsentanternes Hus, Kevin McCarthy, lidt mere spillerum.

Selv om rygter om en mulig aftale har svirret de seneste dage, har en endelig en af slagsen dog endnu ikke materialiseret sig, inden USA står over for en lang weekenden med helligdagen Memorial Day.

Med hver dag, der går, kommer USA et skridt tættere på ikke at kunne betale sine regninger.

Biden udtaler dog fredag aften amerikansk tid, at han regner med afklaring om en aftale fredag.

- Jeg er fuld af håb om, at vi i aften ved, hvorvidt vi kommer til at indgå en aftale, siger Biden.

- Tingene ser godt ud. Jeg er meget optimistisk, siger præsidenten ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Fra præsidenten lyder det, at en aftale er "meget tæt" på.

Fra Patrich McHenry, der er en af de republikanske forhandlere, lyder det, at det er realistisk at nå det inden tidsfristen 5. juni.

- Vi er ikke færdige, men vi er inden for vinduet af at kunne klare det, og vi er nødt til at indfinde os med nogle hårde vilkår, siger McHenry.

Gældsloftet er et politisk bestemt loft over, hvor meget den amerikanske stat kan låne.

Skulle det ikke lykkedes parterne at blive enige om en ny aftale for gældsloftet - der i øjeblikket lyder på 31.400 milliarder dollar - kan det betyde, at USA misligholder sin gæld.

