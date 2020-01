YouSee-direktør lover kompensation for kanalkoks

YouSee lover plaster på såret for de mange bland selv-kunder, der har oplevet problemer siden årsskiftet.

- Jeg lægger mig fladt ned og beklager over for kunderne.

Sådan lyder det lørdag fra YouSee-direktør Jacob Mortensen.

Beklagelsen kommer, efter at op mod 250.000 tv-kunder siden årsskiftet har været berørt af et teknisk problem.

Problemet har betydet, at kunderne ikke selv har kunnet udskifte kanaler og streamingtjenester som en del af den bland selv-funktion, de ellers har betalt for.

Derfor lover direktøren nu en form for kompensation for de berørte kunder.

- Der vil komme noget ekstra for de af vores kunder, som har et bland selv-produkt, for at anerkende den frustrerende periode, de har været igennem, siger Jacob Mortensen.

Der vil dog ikke blive tale om en økonomisk kompensation.

- Det er klart, at vi desværre ikke kan gøre det godt igen i forhold til de dage, der er gået, men vi kigger på, hvordan vi kan sikre, at vi giver nogle andre oplevelser som plaster på såret.

- Hvad det bliver, ved vi ikke endnu, men det melder vi ud, så snart det står klart, hvordan vi kan gøre det godt igen, siger YouSee-direktøren.

Problemerne har fået hundredvis af kunder til at lufte deres frustrationer i vrede indlæg på YouSees facebookside.

- Jeg forstår godt, at det er frustrerende - særligt når der er så meget opmærksomhed, som der er lige nu, omkring det indhold, vi rent faktisk har i pakkerne.

/ritzau/