YouSee og Discovery forener sine tv-kanaler flere år efter strid

Det var til offentlig skue, da de to tv-giganter YouSee og Discovery i 2019 havde et stort skænderi, der i sidste ende førte til skilsmisse.

Siden er forholdet blødt op, og nu forener de efter en lille håndfuld år sine tv-kanaler igen. Det oplyser parterne tirsdag.

Derfor kan kunderne hos YouSee fra 11. juni få adgang til muligheder som Eurosport samt Kanal 4, 5 og 6. Nogle bliver en fast del af tv-pakkerne, andre kan tilvælges.

- Vi synes, at den her aftale er en naturlig forlængelse af vores strategi om at gøre det nemmere for danskerne at få adgang til det bedste indhold ét samlet sted, siger Christian Morgan, der er administrerende direktør hos YouSee.

Han ønsker ikke at forholde sig til, hvad der har ændret sig i parternes forhold, siden de har formået at finde tilbage til hinanden.

Christian Morgan insisterer på, at man kigger fremad.

- Det (striden, red.) spekulerer vi ikke i, hvis jeg skal være helt ærlig. Kunderne er interesserede i, hvilket indhold vi tilbyder dem i dag og i morgen siger han.

Siden 2019 er ledelsen hos de to blevet skiftet ud, og efterfølgende begyndte lidt mildere vinde at blæse mellem dem. Desuden har Discovery fusioneret med WarnerMedia i mellemtiden. I dag hedder det samlede selskab Warner Bros. Discovery.

I forvejen har de et samarbejde omkring streamingtjenesterne HBO Nordic og HBO Max. Det bliver ført videre til et samarbejde om den nye tjeneste Max.

Ifølge direktøren har samarbejdet med Warner Bros. Discovery været vigtigt, fordi man har et ønske om at følge med tiden. Derfor bliver man nødt til "at have det vigtigste og mest efterspurgte indhold med", lyder det.

- Og Warner Bros. Discovery har et fantastisk indhold, som vi ved kunderne efterspørger.

De seneste år har på kundesiden været hårde for YouSee, hvor tusindvis er faldet fra. Alene sidste år mistede selskabet 55.000 tv-abonnenter.

Uden at sætte tal på udviklingen i år fortæller Christian Morgan, at selskabet har set en mere positiv udvikling på tv-markedet "i den senere tid".

- Og det har YouSee kunnet mærke.

Den nye aftale mellem de to selskaber får ikke i 2024 betydning for prisen på YouSee's produkter.

Om det kommer til at blive indarbejdet i en fremtidig prisstigning, vil Christian Morgan ikke forholde sig til lige nu.

- Vi bliver jo hele tiden nødt til at finde en balance, og vores langsigtede prissætning forholder vi os løbende til, siger han.

