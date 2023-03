Zaporizjzja-regionen rystet af nye russiske angreb

Russiske styrker har rettet 13 angreb mod Zaporizjzja i det seneste døgn, rapporterer ukrainsk tv fredag.

Angrebene, som ikke er blevet bekræftet af uafhængige kilder, skal være rettet mod boligområder i regionen, skriver den britiske avis The Guardian, som citerer tv-stationen Suspilne.

Zaporizjzja er en af de fire regioner, som russerne hævder at have indlemmet og gjort til en del af Rusland. Russiske styrker kontrollerer fortsat ikke alle områder i de fire regioner, som er annekterer af Moskva i strid med folkeretten.

Tidligere i denne måned blev mindst 13 mennesker dræbt ved et russisk missilangreb mod en boligblok i Zaporizjzja.

Russiske angreb i sidste uge medførte, at strømforsyningen til atomkraftværket i Zaporizjzja blev afbrudt, så værket måtte have strøm fra dieselgeneratorer.

Chefen for Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA), Rafael Grossi, har kaldt situationen uholdbar, og han har understreget, at det var sjette gang, at kraftværket mistede eksterne kraftforsyninger.

Grossi gentog, at der hurtigt bør oprettes en sikkerhedszone rundt om værket, som er Europas største atomkraftværk.

Russiske styrker har besat kraftværket siden foråret sidste år. Det ligger i nærheden af frontlinjen, og der er frygt for en atomkatastrofe, hvis det skulle blive ødelagt.

Russerne har i erklæringer forsøgt at afdramatisere situationen omkring atomkraftværket.

- Alt er fuldstændigt normalt. Højtspecialiseret personale arbejde på kraftværket. Dieselgeneratorerne blev tændt automatisk, hed det ifølge Tass i en nylig udtalelse fra Renat Karchaa, rådgiver til den administrerende direktør i det russiske atomagentur Rosenergoatom.

/ritzau/Reuters