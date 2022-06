Zelenskyj afholder tirsdag pressemøde for dansk presse

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, afholder tirsdag et pressemøde for dansk presse.

Det oplyser Berlingske Media, som huser pressemødet.

- Ukraine befinder sig i en kritisk situation, hvor omverdenen har behov for størst mulig indsigt i krigen og dens konsekvenser, skriver Berlingske Media i en pressemeddelelse.

- I et demokratisk samfund er pressens adgang til at stille spørgsmål til magthavernes afgørende, og det er prisværdigt, at Volodymyr Zelenskyj stiller sig til rådighed for dansk presse.

Pressemødet afholdes tirsdag klokken 11.30 ifølge pressemeddelelsen. Det er kommet i stand mellem Ukraines ambassadør i Danmark, Mikhailo Vydoinyk, og Berlingske Medias koncernchef, Anders Krab-Johansen.

På pressemødet, som vil foregå på engelsk, vil der være løbende oversættelse til og fra ukrainsk.

Zelenskyj har tidligere talt til Folketinget med en tale i slutningen af marts. Han har også deltaget via en storskærm på et arrangement i anledning af årsdagen for Danmarks befrielse under Anden Verdenskrig.

Det er dermed ikke første gang, at Zelenskyj taler til et dansk publikum. Det er dog første gang, at han vil modtage spørgsmål fra danske medier.

/ritzau/