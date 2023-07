Zelenskyj er tilfreds med Nato-topmøde selv om invitation udeblev

Volodymyr Zelenskyj forstår, at Ukraine ikke kan blive medlem af Nato, mens landet er i krig. Og at nogle lande er bange for at tale om medlemskabet, fordi "ingen ønsker en verdenskrig".

Det siger den ukrainske præsident på et pressemøde med Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg under Nato-topmødet i Vilnius i Litauen.

Trods den manglende invitation til et Nato-medlemskab kalder Zelenskyj resultaterne fra topmødet for "gode", men det havde været "ideelt" med invitationen.

Han nævner, at flere lande har doneret yderligere militærpakker, og at Ukraine slipper for en såkaldt Membership Action Plan med krav til reformer for at blive Nato-medlem.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er vigtigt, at Ukraine ikke skal have en Membership Action Plan på vejen mod Nato, siger Zelenskyj på pressemødet.

Ved begyndelsen af Nato-topmødet tirsdag kaldte Zelenskyj på sociale medier situationen omkring medlemskabet for "absurd".

- Det er uhørt og absurd, hvis der ikke gives en tidshorisont, hverken for invitationen eller Ukraines medlemskab, skrev Zelenskyj.

Senere tirsdag fastslog de 31 Nato-medlemmer, at de først vil være i stand til at invitere Ukraine til at blive medlem af Nato, "når de allierede er enige, og betingelserne er opfyldt".

Samme ordlyd gentager Jens Stoltenberg på pressemødet, hvor han videre siger, at "Ukraine er tættere på Nato end nogensinde før".

- I dag mødes vi som ligeværdige. Jeg ser frem til, at vi mødes som allierede, siger Stoltenberg.

Tirsdag blev Nato-landene også enige om oprettelsen af et Nato-Ukraine-råd. Her holdes første møde onsdag.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er et råd, der rent faktisk kan træffe beslutninger, slår Jens Stoltenberg fast.

Han pointerer videre, at medlemslande ikke kan blokere for et møde.

- Så hvis præsident Zelenskyj vil indkalde til et møde rådet, kan han gøre det.

- Det er et stærkt politisk værktøj for videre politisk integration, men også til at træffe beslutninger.

Hvor meget af topmødet i Litauens hovedstad har handlet om, hvordan Nato-landene ville formulere ordlyden i forhold til Ukraines medlemskab af Nato, mener Stoltenberg, at det vigtigste for Ukraine i krigen mod Rusland er den fortsatte militære støtte.

- Den mest presserende opgave nu er at sikre nok våben til Ukraine og præsident Zelenskyjs militær, siger Nato-generalsekretæren.

/ritzau/