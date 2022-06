Zelenskyj: EU-beslutning bringer vores sejr nærmere

Den ukrainske leder udtrykker "taknemmelighed" over for EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, hylder EU-Kommissionen for at foreslå hans land som kandidatland til Den Europæiske Union.

- Det er et historisk skridt på vejen mod en EU-optagelse, siger han.

- Det er et skridt, som helt sikkert vil bringe vores sejr nærmere, skriver Zelenskyj i en erklæring på sociale medier.

Den ukrainske leder udtrykker "taknemmelighed" over for EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, og over for hvert medlem af kommissionen for at have truffet "en historisk beslutning".

Ursula von der Leyen vurderer, at Ukraine opfylder 70 procent af betingelserne. Men der mangler fortsat en række ting inden for retsstaten, antikorruption, fundamentale rettigheder for mindretal og effektiv indsats mod oligarker.

/ritzau/AFP