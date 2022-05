Zelenskyj fejrer Eurovision-sejr: Vores musik erobrer Europa

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, glæder sig over landets sejr ved Eurovision i et opslag på det sociale medie Facebook.

- Vores mod imponerer verden, vores musik erobrer Europa, skriver præsidenten blandt andet.

Lørdag vandt Ukraine Eurovision, der blev afholdt i Torino i Italien. Ukraine fik 631 point i alt. 165 point mere end Storbritannien, der kom på andenpladsen.

Det er det ukrainske band Kalush Orchestra, der hev sejren hjem med sangen "Stefania".

Og det var især stemmerne fra seerne hjemme i stuerne, der førte Ukraine helt til tops på pointtavlen.

Da jurystemmerne var afgivet, lå Ukraine nummer fire med 192 point. Seerne gav dog det ukrainske bidrag hele 439 stemmer, og det lykkedes altså ikke andre lande at overhale Ukraine.

Zelenskyj takker også alle, der stemte på Ukraine.

- Tak for sejren, Kalush Orchestra og alle, der stemte på os.

- Jeg er sikkert på, at lyden af sejr i kampen mod fjenden ikke er langt væk, skriver præsidenten videre.

Ved afslutningen af Ukraines optræden kom bandets forsanger, Oleh Psiuk, med et budskab til tilskuerne.

- Hjælp Ukraine, hjælp Mariupol. Hjælp Azovstal lige nu, lød det fra scenen.

European Broadcasting Union (EBU), der arrangerer Eurovision, siger, at det ikke får konsekvenser for bandet, at det sendte et politisk budskab, selv om det egentlig er imod reglerne.

- Vi forstår de dybe følelser vedrørende Ukraine i øjeblikket og tror, at bemærkningen fra Kalush Orchestra og andre artister, der udtrykker støtte til det ukrainske folk, gør det fra et humanistisk standpunkt og ikke et politisk, lyder det fra EBU i en udtalelse ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det er tredje gang, at Ukraine vinder Eurovision, siden landet var med for første gang i 2003. Senest var i 2015.

/ritzau/