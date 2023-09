Zelenskyj melder om ukrainske fremskridt på sydlig slagmark

Ukrainske styrker har den seneste uge vundet frem ved frontlinjen mod syd.

Det siger den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, søndag aften.

- I løbet af de seneste syv dage har vi vundet frem i Tavria-sektoren (mod syd, red.), lyder det i præsidentens daglige aftentale.

Han uddyber ikke nærmere, hvor store fremskridt der er tale om.

Han tilføjer dog, at der også er aktivitet ved den østlige by Bakhmut:

- Der er også bevægelse i Bakhmut-sektoren. Ja, der er bevægelse.

Det kan være svært at danne sig et fuldstændigt overblik over frontlinjen under den igangværende krig i Ukraine. Ligesom med eksempelvis dødstal kommer der ofte forskellige meldinger fra krigens parter.

En af Ukraines øverste generaler i syd, general Oleksandr Tarnavskiy, har sagt til den britiske avis The Observer, at Ukraine er ved at få "momentum".

- Lidt efter lidt føler jeg, at vi sikrer os momentum, siger han.

Kampen om den ukrainske by Bakhmut, der ligger i den østlige ukrainske region Donetsk, har været en af de blodigste under krigen.

Den private russiske hær Wagner-gruppen har været en del af slaget.

De ukrainske styrker har hen over sommeren lanceret en modoffensiv. Det har dog ikke umiddelbart resulteret i, at store områder er blevet generobret.

Ukraine har denne uge fået ny forsvarsminister - 41-årige Rustem Umerov.

- Vores primære mål er sejr, skrev han onsdag på Facebook.

- Jeg vil gøre alt muligt og umuligt for at sikre sejr til Ukraine. Vi vil befri hver en centimeter af vores land og alle vores borgere, lød det.

