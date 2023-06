Zelenskyj om modoffensiv: Det er ikke nogen Hollywood-film

Det er ikke blevet til de ønskede fremskridt under Ukraines modoffensiv.

Det erkender den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, onsdag i et interview med den britiske public service-station BBC.

Her understreger han samtidig, at opgaven er mere kompliceret end som så.

- Nogle folk tror, at det her er en Hollywood-film, og de forventer resultater med det samme. Men sådan fungerer det ikke, siger Zelenskyj.

- Det er folks liv, der er på spil, lyder det fra præsidenten.

Ukraine hævder at have generobret otte landsbyer i de sydlige regioner Donetsk og Zaporizjzja under modoffensiven.

Men udviklingen går ifølge Zelenskyj "langsommere end ønsket".

Præsidenten siger, at Ukraines styrker blandt andet udfordres af, at Rusland har placeret miner på omkring 200.000 kvadratkilometer ukrainsk grund. Det svarer til et område på knap fem gange Danmarks størrelse.

/ritzau/