Zelenskyj: Ukraine har brug for løfter om beskyttelse

Uden Nato-medlemskab har Ukraine brug for sikkerhedsforpligtelser fra G7-landene for at kunne modstå Rusland. Det siger Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, på Nato-topmødet i Vilnius.

- Ukraine har brug for sikkerhedsforpligtelser, indtil vi kan blive medlemmer af Nato. Det ser ud til at kunne falde på plads med G7 i dag. Det vil være gode nyheder for Ukraine, siger Zelenskyj.

Han understreger dog samtidig, at sikkerhedsforpligtelserne ikke kan erstatte et Nato-medlemskab. Det er fortsat Ukraines førsteprioritet.

