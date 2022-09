Zelenskyj: Ukraine har erobret 2000 kvadratkilometer tilbage

Ukraine har på halvanden uge erobret 2000 kvadratkilometer tilbage fra Rusland, siger den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, lørdag aften.

Han siger, at den russiske hær lige nu gør det rigtige og flygter fra den ukrainske modoffensiv, der er i gang. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Flere byer i det østlige og nordøstlige Ukraine er på få dage blevet indtaget af de ukrainske styrker.

Zelenskyj talte torsdag om, at 1000 kvadratkilometer var erobret tilbage fra Ruslands hær.

Derfor er de ekstra 1000 kvadratkilometer taget tilbage inden for de seneste to døgn. Det svarer til et område, der næsten er lige så stort som Lolland.

En ukrainsk officer oplyste tidligere lørdag til den amerikanske tv-station CNN, at ukrainske styrker er trængt ind i den strategisk vigtige by Izium.

Rusland bekræfter ifølge det russiske nyhedsbureauet Tass, at det vil forlade byen.

- Vi er lige begynde at cleare byen. De første militære enheder er inde, siger den ukrainske officer, der deltager i operationen.

Izium har været besat af Rusland i fem måneder. Det har været en vigtig transportvej for den russiske offensiv.

Ifølge CNN er der lagt flere videoer op på det sociale medie Telegram, der viser ukrainske soldater, som poserer foran byskilte ved indgangen til Izium.

En rådgiver for præsident Zelenskyj har også lagt et billede op af soldaterne i udkanten af Izium. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Fremstødet mod Izium kommer under den offensiv, som Ukraine har sat gang i de seneste dage i regionen Kharkiv.

Her er en anden strategisk vigtig by, Kupjansk, generobret fra Rusland. De ukrainske styrker skal kun have mødt ringe modstand, da de bevægede sig ind i Kupjansk.

Tass citerer forsvarsministeriet i Moskva for at oplyse, at man vil trække sine soldater ud af byerne Izium og Balaklija. For at omorganisere sine styrker.

Omorganiseringen sker for at sikre "befrielsen" af regionen Donetsk.

Den russisk-indsatte leder i Kharkiv-regionen, Vitalij Gantjev, har opfordret alle borgere i den del af området, der er besat af Rusland, til at lade sig evakuere.

- Jeg anbefaler atter, at alle beboere i Kharkiv-regionen forlader området for at redde deres liv og førlighed, siger han ifølge Tass.

Izium er sammen med Kupjansk og Balaklija vigtige jernbaneknudepunkter.

