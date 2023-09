Zelenskyjs kone: Min familie savner at tilbringe tid sammen

Olena Zelenska, som er gift med Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, fortæller i et interview med britiske BBC, at hendes familie savner at tilbringe tid sammen.

- Men vi forbliver stærke. Vi har styrke både følelsesmæssigt og fysisk. Og jeg er sikker på, at vi vil håndtere det sammen, siger hun.

Det ukrainske præsidentpar har to børn sammen. Det er 19-årige Aleksandra Zelenska og 10-årige Kirill Zelenskyj.

Olena Zelenska fortæller, at hun og hendes børn ikke bor sammen med Volodymyr Zelenskyj.

- Vi har mulighed for at se hinanden, men ikke så ofte som vi ville ønske. Min søn savner sin far.

Siden krigen i Ukraine brød ud i februar 2020, har Olena Zelenska og hendes børn tilbragt flere måneder på hemmelige lokationer, hvor de har levet i skjul.

Ifølge præsidentfruen havde hun ”en konstant følelse af adrenalin”. Som tiden gik, fandt hun det ”nødvendigt at berolige sig selv og leve i de eksisterende forhold”.

Sidste år kom Olena Zelenska ud af sit skjul, og siden har hun rejst rundt ude i verden sammen med sin mand og mødtes med flere verdensledere.

- Han (Volodymyr Zelenskyj, red.) er en meget stærk og modstandsdygtig person. Og denne modstandsdygtighed er, hvad vi har brug for, siger hun.

Olena Zelenska tilføjer, at krigen har kostet meget for hendes børn.

- Det gør mig ondt at se, at mine børn ikke planlægger noget. Min datter er 19 år. De (19-årige, red.) drømmer om at rejse – om nye fornemmelser, følelser. Sådan en mulighed har hun ikke, siger hun.

I sit arbejde som præsidentfrue har Olena Zelenskyj særlig fokus på, hvordan ukrainerne bearbejder de psykiske konsekvenser af krigen, skriver BBC.

- Jeg håber virkelig, at jeg kan inspirere nogen, give nogen noget håb eller bevise med mit eget eksempel, at vi lever, vi arbejder, vi bevæger os fremad, siger hun.

På onsdag vil Olena Zelenska i samarbejde med den britiske skuespiller Stephen Fry være vært for et topmøde i Kyiv for ægtefæller af internationale ledere, hvor fokus vil være på mental sundhed og modstandsdygtighed.

Blandt gæsterne er statsminister Mette Frederiksens (S) mand, Bo Tengberg.

