Zeuthens samtidssatire er en semisjov udstilling af den kreative klasses selvskabte helvede

Nikolaj Zeuthen forsøger sig i roman med skarp satire over parforholdet, prekariatet og den kreative klasse, men ender som triviel karikatur af sig selv

”Buemundet guitarfisk” er titlen på forfatter Nikolaj Zeuthens nyligt udkomne anden roman med underoverskriften ”En prekær komedie”. I virkeligheden er det nok nærmere en tragedie. For der er noget for alvor jammerligt over middelklassemanden, når han ryger så frontalt og forsvarsløst i midtlivskrisens klør, som det er tilfældet i Zeuthens fortælling.

Forfatteren dykker på samme tid durk ned i den måske mest tyndslidte samtidsmyte.