Zoo dropper pandaparring - blandede signaler blev udslagsgivende

Der kommer ingen pandaunger i Københavns Zoo i år.

Mandag omkring klokken 16.30 blev porten lukket mellem de to bure, der normalvis adskiller de to pander Xing Er og Mao Sun, og dermed lukker også muligheden for, at de to pandaer kan parre sig og få unger.

Det fortæller Mads Frost Bertelsen, der er zoologisk direktør i Københavns Zoo.

- Her for en halv time siden har vi lukket døren mellem dem og desværre set i øjnene, at det heller ikke bliver i år, der blev nogen parring, siger han.

Brunsten er ovre for hunpandaen, hvilket har været udslagsgivende for, at man droppede indsatsen for parring.

Grunden til, at pandaerne ikke har parret sig, er ifølge den zoologiske direktør, "at pandaerne er uerfarne, når det kommer til pandasprog".

- De sender blandede signaler. Hun stiller sig hen, som om hun gerne vil parre sig, og hannen kan ikke rigtig finde ud af at anerkende det.

- Når han så prøver, så sætter hun sig ned og vil ikke. Og så prøver han at tage fat i hende, og så tager han for hårdt fat, og så begynder de at slås. De kan ikke finde den harmoni, der skal til i bare få minutter for, at det lykkes, siger han.

Kan et pandapar så lære at tale sammen? Det tror Mads Frost Bertelsen desværre ikke.

De to pandaer - hanpandaen Xing Er og hunpandaen Mao Sun - har tilbragt den sidste måned sammen. Og det, mener han, har været det rigtige at gøre. Derfor vil man prøve det samme næste år.

- Pandaerne har været sammen en måned forud for brunsten, og det var med håb om, at de ville lure noget af hinandens adfærd og få afmystificeret det at være sammen, så de ikke ville slås for meget.

- Når så brunsten kom, ville det være det eneste, der ændrede sig, så ikke vi samtidig udsatte dem for at blive lukket ud og ind mellem burene, siger han.

Taktikken så ellers ud til at virke. Der har været "en god periode med god pandaadfærd, men da brunsten så endelig kom, var der de samme problemer, som man også oplevede sidste år.

Der er kun én brunstperiode om året hos pandaerne, som varer i et par dage og ligger i april.

De to pandaer kom til Danmark i 2019 fra Kina og er udlejet til Danmark i 15 år. Pandaerne tilhører stadig Kina, ligesom eventuelle unger gør det.

/ritzau/