Zoologisk Museum lukker og skal pakkes ned. Men hvordan flytter man en dinosaur?

Enhver, der har prøvet det, ved, at det kan være lidt af en prøvelse at flytte. Alting skal pakkes og opbevares forsvarligt, og man må rydde op i sager fra skuffer og kroge, der ikke har set dagens lys meget længe.

Nogenlunde sådan går det for sig på Zoologisk Museum på Østerbro i København for tiden. Efter 52 år i de samme lokaler ved natur- og biovidenskabeligt fakultet på Københavns Universitet lukker museet ved udgangen af denne uge. Flere tusinde genstande, der tæller alt fra enorme skeletter fra forhistoriske væsener, til små padder i glas, mikroskopiske insekter, frysetørrede blomster, hvalkæber og isbjørnekranier, skal pakkes i flyttekasser og opbevares, indtil de kan flyttes ind i nybyggede omgivelser på Statens Naturhistoriske Museum, der åbner ved Botanisk Have få kilometer derfra om et par år.