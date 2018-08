Billedserie: Tivoli har tryllebundet danskerne i 175 år

I næsten to århundreder har Tivoli haft adresse midt i København. Lys, blomster, musik og forlystelser er bare noget af det, der giver haven dens helt særlige magi. Kom med på en tur gennem Tivolis 175 år lange historie

Det er i dag 175 år siden, at Tivoli for første gang kunne byde gæster indenfor i byhavens magi midt i København.

Gennem årene er forlystelserne blevet stadig vildere, men den hyggelige gamle have formår stadig at fortrylle sit publikum, når de kulørte lamper tændes i træerne og himlen eksploderer i festfyrværkeri. Kom med på tur gennem Tivolis historie her i galleriet: