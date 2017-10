Rejsen til Amerika: Danske udvandrere var skuffede, ikke sultne

Fra 1850 og 70 år frem forlod næsten hver 10. dansker fædrelandet i håb om at skabe sig en bedre tilværelse i USA. De fleste var frustrerede over manglende muligheder for social opstigning i det danske samfund. Historien er relevant i en tid, hvor mange mennesker vælger at flytte sig, siger redaktøren for DR K, der fra næste uge sender den nyproducerede serie ”Rejsen til Amerika”

Det var forår i Danmark, da kokkepigen Ane Frederiksen og landarbejderen August Rasmussen i 1856 giftede sig i Sæby Kirke på Vestsjælland. Og på trods af deres status som fattige og jordløse var der også forår og forventning i de to unge menneskers sind. For ikke blot havde de sagt ja til at leve sammen i medgang og modgang, deres ja i kirken var også en besegling af en aftale, de to havde indgået om deres fælles fremtid langt væk fra Danmark.

”Det hænder vist sjældent, at to unge mennesker gifter sig for straks som mand og hustru at tage afsked med forældre, søskende og venner for at vende sit fødeland ryggen og begive sig ud på en rejse tusinde og atter tusinde mil bort for at forfølge sin lykke og om muligt åbne en vej op til det bedre for dem selv og andre og at finde, hvad de ej kan finde her, et hjem. Og derfor har jeg anmodet mit sognefolk om at samles med os her på denne mærkværdige dag, så enhver som vil, kan sige dem det sidste farvel.”

Sådan talte pastor Lind til den stuvende fyldte kirke, og brudeparret kunne derefter forlade kirken med mange lykønskninger og velmenende håndtryk om lykke til i det fremmede.

Og historien om Ane og August var usædvanlig i 1856. Som det fremgår af Ole Sønnichsens bog ”Rejsen til Amerika”, var de blandt de første danskere, der vovede at forlade alt, hvad de kendte, til fordel for ønsket og håbet om en bedre tilværelse i Amerika. Bogen danner grundlag for en dokumentarserie med samme titel, der fra næste uge sendes på DR K. I serien oprulles nogle af personhistorierne fra en periode i Danmarkshistorien, hvor der først og fremmest var menneskeflugt ud af landet og ikke som i dag ind i landet. For Ane og August Rasmussen var nok nogle af de første, men så langt fra de eneste, der på den tid søgte mod et sted, hvor græsset virkede grønnere end i den hjemlige andedam. Flere end 300.000 danskere, svarende til omkring en tiendedel af befolkningen, rejste mellem 1850 og 1920 over på den anden side af Atlanterhavet for at begynde en ny tilværelse. Heldigvis for os i dag skrev mange af dem breve og dagbøger.